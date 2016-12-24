Председатель Госкомитета по делам молодежи РМ ответила на вопросы жителей региона

14 июня в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы жителей региона отвечала председатель Государственного комитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева.

По-прежнему от граждан поступает много вопросов, связанных с программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», которая реализуется с 2003 года. За это время в Мордовии более 12 тысяч молодых семей улучшили свои жилищные условия. Однако многих не устраивает, что в очереди приходится стоять долго и, не дождавшись результата, выбывать из нее в связи с достижением одним из супругов возраста 35 лет.

«Это непростой комплексный вопрос. Я бы даже сказала, что сейчас в определенном смысле его решение лежит в сфере межведомственного взаимодействия. Эта программа реализуется в основном на федеральные средства. И объем финансирования покрывает не всех ее участников. При этом следует отметить, что в Мордовии есть другие меры поддержки, которые помогают улучшить жилищные условия. Сейчас мы плотно работаем над созданием сервиса, где молодые люди смогут найти всю необходимую для них информацию в этом направлении».

В прошлом году Мордовия выиграла во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в регионах страны. Как пояснила Анастасия Гришнева, часть этих средств будет направлена на ремонт Республиканского молодежного центра, который находится в Саранске по адресу ул. на Большевистская, 33. Работы уже начались.

«В этом году планируется капитально отремонтировать 1-4 этажи. У нас появится полноценное пространство для реализации мероприятий, для проведения досуга, для коворкинга, для написания грантов, для встречи ребят с творческими сообществами и т.д. Кроме того, мы подали заявку на участие в программе в 2024 году. В случае победы планируем полностью завершить работы по капитальному ремонту здания молодежного центра и приступить к ремонту таких центров в районах республики», - добавила председатель Государственного комитета по делам молодежи РМ.

Также она рассказала и о том, куда обратиться подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

«На базе молодежного центра ведет свою работу Молодежный телефон доверия. Любой подросток, молодой человек может обратиться за быстрой психологической помощью в трудных жизненных ситуациях. Квалифицированные специалисты-психологи окажут помощь совершенно бесплатно и анонимно. Телефон - 47-06-05», - пояснила Анастасия Гришнева.

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