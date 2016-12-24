В Саранске спасатели освободили из «плена» маленького посетителя Cоциального фонда

«Идите по жизни только вперед!»
Глава Мордовии Артём Здунов напутствовал выпускников 2023 года
15 июня в Саранске в здании Cоциального фонда на улице Ботевградской маленький посетитель угодил в ловушку - нога ребенка застряла в скамье между сиденьями.
По информации аварийно-спасательной службы РМ, сотрудники ведомства с помощью болгарки распилили скамью, освободили ребенка и передали его медикам.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов напутствовал выпускников 2023 года
В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз
Артём Здунов на международном экологическом конгрессе рассказал о достижениях Мордовии в органическом производстве
В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции
В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом