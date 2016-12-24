В Саранске спасатели освободили из «плена» маленького посетителя Cоциального фонда

15 июня в Саранске в здании Cоциального фонда на улице Ботевградской маленький посетитель угодил в ловушку - нога ребенка застряла в скамье между сиденьями.

По информации аварийно-спасательной службы РМ, сотрудники ведомства с помощью болгарки распилили скамью, освободили ребенка и передали его медикам.