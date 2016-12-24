Саранский автомойщик распространял наркоту в пустых бутылках из-под «минералки»

Уже несколько лет работающий в Саранске 29-летний житель города Саров получил приговор суда за сбыт наркотических средств в крупном размере. Трудившийся на автомойке парень попался сотрудникам полиции с приличной партией мефедрона.

В ходе расследования было установлено, что в конце прошлого года бывшие одноклассники подрядились на сбыт наркотиков на территории Мордовии. Автомойщик забрал из тайника наркотический «товар» общим весом более 113 граммов. После этого на съемной квартире молодой человек расфасовал часть «синтетики» по сверткам весом около 2 граммов каждый и поместил пакетики в 36 пластиковых бутылок из-под минеральной воды.

Для участия в криминальной операции к нему из Сарова приехал бывший одноклассник. Передвигаясь на автомобиле, они сделали на территории Пролетарского района закладку с девятью бутылками с «начинкой» - наркота маскировалась под видом мусора. Парней остановили сотрудники УНК МВД по РМ и в салоне транспортного средства обнаружили у них оставшиеся 27 емкостей с мефедроном.

В дальнейшем на автомойке фигуранта дела была изъята оставшаяся часть наркотического средства. В отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного расследования организатор наркотического вояжа заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.