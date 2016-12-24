В Мордовии суд вынес приговор подельникам бывшего министра Медянкина

Суд в Мордовии огласил приговор по уголовному делу о мошенничестве бывшего руководителя компании «Автострой» из города Тольятти и прораба этой коммерческой организации. При выполнении контракта по расчистке русла реки Шапа в республике они вписали в отчетные документы фактически не выполненные работы с ущербом бюджету на 3,6 млн рублей. А покрывал эти приписки уже осужденный за взятки на 7 лет экс-министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Медянкин.

По данным следствия, в октябре 2019 года между министерством Медянкина и тольяттинской фирмой «АвтоСтрой» был заключен государственный контракт на выполнение работ по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе.

В 2020 году фирма отчиталась о выполнении расчистки. Министр Медянкин подписал все принимающие документы, и «АвтоСтрой» получил из бюджета «заработанные» 7,4 миллиона рублей. Но сотрудники УФСБ по РМ установили, что значительную часть работ «АвтоСтрой» фактически не произвел, а деньги за них получил. В нарушение условий госконтракта тольятинцами не был произведен вывоз образовавшихся в ходе расчистки отходов, которые были захоронены в районе водоема. Ущерб бюджету РФ составил 3,6 млн рублей.

Но министр Медянкин, прекрасно зная реальное положение дел, эти мнимые работы принял как проведенные в действительности, что позволило «АвтоСтрою» незаконно получить огромные деньги.

Соответственно, была и расплата за такую начальственную щедрость. По данным следственных органов, «в период с февраля по декабрь 2020 года министр получил от представителей ООО «АвтоСтрой» взятку в виде оказания ему услуг на общую сумму более 200 000 рублей путем выполнения работниками фирмы землеустроительных работ на принадлежащих Медянкину и его родственникам земельных участках, расположенных на территории Краснослободского района республики».

Медянкин за свои коррупционные деяния уже понес наказание, причем весьма суровое. На тольяттинцев же возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. В ходе следствия был наложен арест на имущество фигурантов. По ходатайству следователя в отношении руководителя компании избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, которая в июле 2021 года была изменена на домашний арест, а впоследствии на подписку о невыезде.

Как отмечается в информации прокуратуры РМ,суд приговорил бывшего руководителя коммерческой организации к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей, его подчиненного - к 1 году лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.