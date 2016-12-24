Делегация Мордовии на ПЭМФ 2023 обсудила взаимодействии с представителями Индийского Бизнес Альянса

Репортер

На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча делегации Мордовии с президентом некоммерческого партнерства «Индийский Бизнес Альянс»  Маноджем Дхалумалом Котвани. 

Во встрече от Мордовии участвовали заместитель председателя Правительства РМ Батыр Эмеев, и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин, ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко, а также генеральный директор компании «РМ Рейл» Максим Тевс. 

Индия является стратегическим экономическим партнером нашей республики. Основные экспортируемые  товары Мордовии - лом черных металлов, электрические устройства, древесина и продукты деревообработки. 

Правительство Мордовии продолжает работу над укреплением внешнеторговых связей с Индией. В 2021 году в Саранске состоялась встреча  Главы Мордовии Артёма Здунова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в РФ Д.Б. Венкатешем  Вармой, на которой были определены основные направления взаимовыгодного сотрудничества.  В 2022 году в Дели проходила бизнес-миссия предприятий Мордовии, в ходе которой индийским торговым площадкам  была предложена продукция мордовских производителей.

В этом году на ПЭМФ 2023 стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия Мордовии и  Индии. Состоялся обмен мнениями относительно двустороннего сотрудничества в области вагоностроения, а также импорта биохимической продукции индийского производства. Для дальнейшего выстраивания экономических связей индийские партнеры получили приглашение приехать с визитом в столицу республики.

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