Делегация Мордовии на ПЭМФ 2023 обсудила взаимодействии с представителями Индийского Бизнес Альянса

На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча делегации Мордовии с президентом некоммерческого партнерства «Индийский Бизнес Альянс» Маноджем Дхалумалом Котвани.

Во встрече от Мордовии участвовали заместитель председателя Правительства РМ Батыр Эмеев, и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин, ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко, а также генеральный директор компании «РМ Рейл» Максим Тевс.

Индия является стратегическим экономическим партнером нашей республики. Основные экспортируемые товары Мордовии - лом черных металлов, электрические устройства, древесина и продукты деревообработки.

Правительство Мордовии продолжает работу над укреплением внешнеторговых связей с Индией. В 2021 году в Саранске состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в РФ Д.Б. Венкатешем Вармой, на которой были определены основные направления взаимовыгодного сотрудничества. В 2022 году в Дели проходила бизнес-миссия предприятий Мордовии, в ходе которой индийским торговым площадкам была предложена продукция мордовских производителей.

В этом году на ПЭМФ 2023 стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия Мордовии и Индии. Состоялся обмен мнениями относительно двустороннего сотрудничества в области вагоностроения, а также импорта биохимической продукции индийского производства. Для дальнейшего выстраивания экономических связей индийские партнеры получили приглашение приехать с визитом в столицу республики.