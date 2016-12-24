Более 2 миллионов рублей отдала мошенникам жительница Саранска для защиты от «левого кредита»

Как сообщает МВД по РМ, 13 июня в саранский отдел полиции обратилась 50-летняя женщина, которая сообщила о совершенном в отношении нее преступлении.

Как рассказала потерпевшая, ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка, и сообщил о попытках неких лиц оформить от ее имени кредит. Для дальнейшей блокировки несанкционированной финансовой операции он посоветовал оформить заем, после чего перечислить деньги на «защищенные депозиты». При этом мужчина предупредил собеседницу, что в интересах следствия она никому не должна рассказывать о случившемся.

Следуя указаниям, женщина направила заявки на кредит в банки города. А после одобрения, полученные денежные средства в сумме 2 миллиона 167 тысяч рублей перечислила на так называемые безопасные счета.

Позже жительница города поняла, в какую мошенническую ловушку угодила, и обратилась в полицию. В настоящий момент осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к совершению преступления.

МВД по РМ призывает местных жителей внимательнее относиться к информации, сообщаемой телефонными собеседниками. Никогда ни под какими предлогами не следует переводить свои деньги на сторонние счета.