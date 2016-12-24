Дмитрий Поздняков посетил Ковылкинский электромеханический завод

14 июня председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков с рабочей поездкой побывал в Ковылкинском районе. Вместе с главой муниципалитета Игорем Бутяйкиным он посетил Ковылкинский электромеханический завод.

Предприятие является одним из крупнейших производителей электротехнической и механической продукции в нашем регионе. Завод выпускает сложные высокотехнологичные изделия, востребованные в различных отраслях экономики.

Сегодня на градообразующем предприятии трудятся более тысячи человек. Завод постоянно совершенствует производственную базу и внедряет новые технологии для улучшения качества выпускаемой продукции.

Как рассказал генеральный директор предприятия Виктор Ташкин, на регулярной основе проводится работа по привлечению высококвалифицированных кадров, завод оказывает социальную поддержку молодым специалистам.

Обсуждались перспективы развития предприятия, расширения продуктовой линейки и увеличения объемов производства.