В Атюрьевском районе фельдшеров ФАПов не научили обращаться с дорогостоящими стерилизаторами

Прокуратурой Атюрьевского района проведена проверка трех расположенных на территории района фельдшерско-акушерских пунктов Торбеевской ЦРБ, введенных в эксплуатацию в 2021 году в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В ходе проверки выяснилось, что приобретенные в рамках национального проекта и установленные в ФАПе дорогостоящие суховоздушные и паровые автоматические стерилизаторы с 2021 года простаивают. Работников фельдшерско-акушерских пунктов просто не научили, как их использовать.

С целью устранения фактов простаивания дорогостоящего оборудования и его применения в медицинской деятельности прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением к Торбеевской ЦРБ для организации обучения фельдшеров эксплуатации и обслуживанию стерилизаторов.

Исковые требования судом были удовлетворены в полном объеме. По информации прокуратуры РМ, исполнение решения суда взято на контроль.