Виновник неприятного запаха в Саранске: подозрение пало на птицефабрику «Атемарская»

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О результатах проведенного расследования сообщил председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.
«В последние два дня жители Саранска жаловались на неприятный запах в городе. ЦУР Мордовии передал мне обращения граждан в соцсетях - их довольно много. По поручению Главы Мордовии Артёма Алексеевича Здунова сегодня проведена работа по выявлению причин случившегося.
Предварительно установлено, что причиной неприятного запаха стало халатное отношение руководства ОАО «Птицефабрика «Атемарская» к нормативам внесения удобрений в почву. Кроме того, спустя рукава отнеслись к этой ситуации администрация Лямбирского района и лично глава района Юрий Голов. Объект находится на его территории, и следить за ним входит в обязанности администрации, тем более, что это не единичный случай. Сейчас специалисты Россельхознадзора проводят проверку работы предприятия. Информацию о принятых мерах по итогам проверки предоставлю».
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Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
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