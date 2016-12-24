Виновник неприятного запаха в Саранске: подозрение пало на птицефабрику «Атемарская»

О результатах проведенного расследования сообщил председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«В последние два дня жители Саранска жаловались на неприятный запах в городе. ЦУР Мордовии передал мне обращения граждан в соцсетях - их довольно много. По поручению Главы Мордовии Артёма Алексеевича Здунова сегодня проведена работа по выявлению причин случившегося.

Предварительно установлено, что причиной неприятного запаха стало халатное отношение руководства ОАО «Птицефабрика «Атемарская» к нормативам внесения удобрений в почву. Кроме того, спустя рукава отнеслись к этой ситуации администрация Лямбирского района и лично глава района Юрий Голов. Объект находится на его территории, и следить за ним входит в обязанности администрации, тем более, что это не единичный случай. Сейчас специалисты Россельхознадзора проводят проверку работы предприятия. Информацию о принятых мерах по итогам проверки предоставлю».