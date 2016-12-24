В МГУ им. Н. П. Огарева проходит международная неделя онкогинекологии

10 июня в МГУ им. Н. П. Огарева открылась международная неделя онкогинекологии. Конференция — совместный проект Евразийской федерации онкогинекологии, Минздрава Мордови и вуза.

300 ученых приехали на симпозиум из Индии, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, чтобы рассмотреть вопросы онкогинекологии, провести мастер-классы, семинары, круглые столы по медицинским направлениям и обсудить научно-практические результаты форума.

Открыла мероприятие Галина Лотванова. Первый вице-премьер Правительства Мордовии отметила важность события и поблагодарила коллег из Индии за помощь в организации конференции. - «От имени Главы Республики Мордовия Артёма Здунова приветствую всех участников. В течение недели конференция будет проходить на площадке Республиканского онкологического диспансера и Мордовского университета. Для врачей проведут мастер-классы и семинары. Мероприятие даст возможность нашим специалистам перенять лучший мировой и российский опыт. Отдельное спасибо — нашим друзьям из Индии!»

По словам проректора МГУ им. Н. П. Огарева по научной работе Александра Давыдкина университет не мог пропустить такое глобальное и серьезное мероприятие. - «Медицинский институт — это более четверти всего университета как по составу студентов, так и по составу преподавателей. Это еще и многонациональный коллектив: в вузе учится много индийских студентов, они тоже примут участие в конференции. Проведение подобных мероприятий позволяет перенять лучшие практики!»

Темой первой пленарной лекции стал доклад «Прошлое и будущее онкогинекологии» руководителя направления «Онкогинекология» и Экспертного совета «Health-Direct» Валентины Нечушкиной. Профессор кафедры онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики Приволжского исследовательского медицинского университета рассказала об истории заболевания в России, представила сравнительный анализ развития и статистические данные этого научного направления в Европейских странах.

Кроме этого, выразил сердечную благодарность всем, кто помог организовать «Неделю онкогинекологии» в Мордовии, основатель и директор Евразийской федерации онкологии (ЕAFO) и АНО «Научно-образовательный центр «Евразийская онкологическая программа «ЕАФО» Субраманиан Сомасундарам.

«Я рад, что мне удалось собрать большую международную команду, в которую вошли представители Республиканского онкологического диспансера и МГУ имени Н.П. Огарева», — поделился Субраманиан Сомасундарам.

Мероприятия международной недели онкогинекологии продлятся до 16 июня включительно.