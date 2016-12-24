Из Мордовии на передовую отправилась 13-я партия гуманитарной помощи

Тринадцатая партия гуманитарной помощи для мобилизованных из Мордовии земляков была отправлена на передовую в рамках проекта «Народный фронт. Все для победы!». Она содержит квадракоптеры, тепловизоры, трубки разведчика, продукты питания, гигиенические средства, различные медикаменты и многое другое.

«Тринадцатый груз тринадцатого региона сформирован из средств, собранных в ходе марафона Народного фронта и граждан, которые вносили посильную помощь самостоятельно», - отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Игорь Еремкин.

Предприниматель из поселка Ромоданово передал землякам-участникам специальной военной операции автомобиль УАЗ, питьевую воду и продукты питания. Житель села Салма Ромодановского района с собственной пасеки привез для отправки на передовую более 25 килограммов рапсового меда.

К проекту «Народный фронт. Все для победы!» присоединились также прихожане Иоанно-Богословской соборной церкви города Саранска. Они закупили мордовским бойцам 486 пар хлопчатобумажных носков.

Саранские пенсионеры передали тушенку, кондитерские изделия и перевязочные материалы. Они также положили в посылку стихотворение на тетрадном листке, написанное участником Великой Отечественной войны, которого уже давно нет в живых.

Другая группа пенсионеров закупила различные медикаменты и перевязочные материалы. Это небольшой, но очень важный вклад в поддержку наших защитников. Еще один пенсионер передал для бойцов от семьи ветерана Балтийского, Северного и Черноморского морей комплект тельняшек и карманные иконы с небольшим письмом. «Удачи вам и здоровья. Господи, спаси и сохрани вас!» - написано в нем.

Вместе с гуманитарным грузом отправились в путь открытки, изготовленные в ходе акции «Письмо солдату» от учащихся 12-й гимназии, русской классической школы и школы-интерната г. Саранска.

«Мы благодарим всех, кто принимает участие в этом проекте и помогает нам достичь своей цели. Мы уверены, что очередная партия гуманитарной помощи будет очень полезна для наших воинов», – отметил исполняющий обязанности руководителя регионального исполкома Народного фронта в Республике Мордовия Александр Назаркин, который вместе с сопредседателем регионального штаба Игорем Еремкиным доставят груз «за ленточку».