Успей попасть на «ДИГОРИЮ»!

Фабрика красоты
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Продолжается регистрация на V Всероссийский Форум «Дигория». Каждый может стать частью команды молодых специалистов, которые будут не только менять, но и создавать смыслы для нашей страны!
Если ты молодой специалист и практик в общественно-политической сфере, то Дигория — это для тебя! Вот уже на протяжении пяти лет площадка объединяет весь интеллектуальный потенциал молодежи России.
Форум пройдет с 9 по 15 июля в молодежной столице — Нижнем Новгороде.
Программа состоит из пяти профильных направлений:
— Молодежь и страна
— Социально-политическая экспертиза
— Образование и просвещение
— Медиа и коммуникации
— Политические технологии
Конкурсный отбор участников проводится в два последовательных этапа:
Первый этап (https://grants.myrosmol.ru/events/ffafa9a2-0c67-43ce-bbbc-2cf9a71b6d3b?eventId=ffafa9a2-0c67-43ce-bbbc-2cf9a71b6d3b) — подача заявки через АИС «Молодежь России» до 18 июня включительно
Второй этап (https://digoriya.ru/) — конкурсный отбор на официальном сайте форума, который включает в себя выполнение заданий по профильным направлениями до 22 июня включительно
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте (https://digoriya.ru/)
К участию приглашаются дипломированные специалисты политических профессий, аспиранты, ученые и исследователи в возрасте до 35 лет включительно.
Кроме этого, в рамках Форума пройдет III Национальная премия «Дигория (https://digoriya.ru/award/)».
И помни: создавая смыслы – приближаем мечту!
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