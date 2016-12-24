Успей попасть на «ДИГОРИЮ»!

Продолжается регистрация на V Всероссийский Форум «Дигория». Каждый может стать частью команды молодых специалистов, которые будут не только менять, но и создавать смыслы для нашей страны!

Если ты молодой специалист и практик в общественно-политической сфере, то Дигория — это для тебя! Вот уже на протяжении пяти лет площадка объединяет весь интеллектуальный потенциал молодежи России.

Форум пройдет с 9 по 15 июля в молодежной столице — Нижнем Новгороде.

Программа состоит из пяти профильных направлений:

— Молодежь и страна

— Социально-политическая экспертиза

— Образование и просвещение

— Медиа и коммуникации

— Политические технологии

Конкурсный отбор участников проводится в два последовательных этапа:

Первый этап (https://grants.myrosmol.ru/events/ffafa9a2-0c67-43ce-bbbc-2cf9a71b6d3b?eventId=ffafa9a2-0c67-43ce-bbbc-2cf9a71b6d3b) — подача заявки через АИС «Молодежь России» до 18 июня включительно

Второй этап (https://digoriya.ru/) — конкурсный отбор на официальном сайте форума, который включает в себя выполнение заданий по профильным направлениями до 22 июня включительно

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте (https://digoriya.ru/)

К участию приглашаются дипломированные специалисты политических профессий, аспиранты, ученые и исследователи в возрасте до 35 лет включительно.

Кроме этого, в рамках Форума пройдет III Национальная премия «Дигория (https://digoriya.ru/award/)».

И помни: создавая смыслы – приближаем мечту!