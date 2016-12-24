В Рузаевке еще один ребенок получит от властей компенсацию за укус бродячей собаки

Рузаевская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о причинении вреда здоровью ее несовершеннолетней дочери в результате укуса собаки. В ноябре 2022 года в Рузаевке на 10-летнюю девочку напала бродячая собака и укусила за бедро.

Прокуратура сочла, что такая ситуация возникла по причине непринятия администрацией Рузаевского района своевременных мер по отлову животных без владельцев на территории района. По закону, именно на органы местного самоуправления возложены полномочия по организации отлова бездомных животных.

С целью защиты прав несовершеннолетней прокуратура направила в суд иск о взыскании с администрации муниципального района компенсации морального вреда, причиненного ребенку укусом собаки, в размере 50 тысячи рублей.

Суд требования удовлетворил частично - в размере 40 тысяч рублей.