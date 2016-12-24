Правительство России направит свыше 103 млн рублей на модернизацию систем водоснабжения Мордовии

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Правительство России с опережением профинансирует строительство станции водоочистки в селе Кемля Ичалковского района. Мордовия получит на это свыше 103 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Как отметил Глава Мордовии Артём Здунов, благодаря этому уже в текущем году, качественной питьевой водой удастся обеспечить больше 2,5 тысяч человек.
«Реализация федерального проекта «Чистая вода» в Мордовии продолжается, системы водоснабжения получится обновить раньше, чем планировали, - сказал Артём Здунов. - Благодарю Михаила Владимировича Мишустина за поддержку нашей заявки».
Опережающее финансирование позволит обновить системы водоснабжения раньше запланированного срока и простимулировать реализацию федерального проекта «Чистая вода». Его главная цель – обеспечить к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88% жителей России.
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