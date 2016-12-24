Дмитрий Поздняков принял участие в акции «Чистые леса в Республике Мордовия»

22 апреля впервые прошла экологическая акция «Чистые леса в Республике Мордовия». К ней присоединились жители Саранска и всех районов, для того чтобы сделать наш регион чище и комфортнее.

В рамках акции в столице Мордовии проведена уборка в лесном массиве возле Лыжно-биатлонного центра РМ.

Председатель регионального Правительства Дмитрий Поздняков от имени Главы Мордовии Артёма Здунова поблагодарил собравшихся за участие в важном и благородном деле.

Премьер-министр отметил, что площадь лесов республики составляет более 680 тысяч гектаров и всем нам необходимо объединять усилия для поддержания чистоты.

«Эта акция, в которой принимают участие представители органов власти, министерств, общественных организаций, студенчество, станет примером сохранения чистоты и красоты в лесах для всех жителей республики», - сказал Дмитрий Поздняков.

Участники акции в течение часа расчистили от мусора территорию площадью более трех гектаров. Отметим, что собранные отходы будут отправлены на вторичную переработку.