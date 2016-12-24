В Доме Республики обсудили развитие международных и научно-образовательных проектов

Глава Мордовии Артём Здунов 22 апреля провел рабочую встречу с заместителем Министра науки и высшего образования РФ Константином Могилевским и заместителем руководителя Россотрудничества Павлом Шевцовым. Также во встрече принял участие ректор МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко. Обсуждались вопросы развития международных и научных проектов, взаимодействия вузов страны по реализации информационной политики.

21−22 апреля в Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева проходит всероссийский медиафорум и семинар-совещание с проректорами по информационной политике и руководителями пресс-служб вузов Минобрнауки России. В Саранск приехали представители из 30 регионов страны, а мероприятия объединят представителей 180 вузов. Организаторами мероприятия выступают Минобрнауки России, МГУ им. Н. П. Огарева и экспертно-аналитический центр «Научно-образовательная политика». Форум проводится при поддержке АНО «Диалог», АНО «Россия — страна возможностей», РО «Знание» и платформы «Дигория».

В рамках работы форума дан старт работе регионального медиацентра. Этот проект реализуется Минобрнауки России и направлен на развитие студенческих СМИ. Медиацентр в Саранске разместится на базе «Огарев Арены», он предназначен для студентов всех вузов республики.

Участники встречи обсудили также работу Координационного центра по противодействию экстремизму – он был создан в МГУ имени Н.П. Огарева в прошлом году при поддержке Министерства науки и высшего образования России.