В Мордовии будет применяться новый инструмент поддержки инвестиций

Заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов обсудил развитие механизма СЗПК с представителями регионов и бизнеса Приволжского федерального округа.

СЗПК — это новый инструмент поддержки инвестиций, разработанный под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова. Механизм предоставляет гарантию неизменности условий реализации инвестиционного проекта и возможность компенсации инфраструктурных затрат.

«Механизм СЗПК новый, но его уже применяют в 52 проектах в 33 регионах. Всего в ПФО при помощи соглашений о защите и поощрении капиталовложений реализуют 11 проектов с общим объемом инвестиций в 517 млрд рублей. СЗПК может получить любая компания, если соответствует условиям. Нет никакого приоритетного отбора проектов. А сам механизм совместим со всеми другими мерами государственной поддержки», — сказал заместитель Министра экономического развития России Мурат Керефов.

В ходе совещания были озвучены предложения о совершенствовании использования механизма СЗПК. Обсуждение состоялось в Нижегородской области. Регион заключил два соглашения о защите и поощрении капиталовложений на 158 миллиардов рублей. Это завод по производству труб и мясоперерабатывающий завод.

Напомним, уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ. В частности, ВЭБ.РФ осуществляет рассмотрение поступающих заявлений с прилагаемыми к ним документами и материалами, включая проведение анализа финансовых моделей. В случае соответствия инвестора, проекта и представленных документов установленным требованиям ВЭБ.РФ проводит подготовку положительного заключения, которое открывает доступ для подписания соглашения со стороны субъекта Российской Федерации и Минэкономразвития России.

Все новые заявления теперь принимаются в электронном виде через государственную информационную систему «Капиталовложения» (https://invest.nalog.gov.ru/). Разработчиком и оператором ГИС является ФНС России при методологической поддержке Минэкономразвития.

«Для инвестиционного климата Мордовии такой механизм, как СЗПК, имеет важное значение, ведь он позволит инвесторам получить ряд преференций, среди которых гарантии неизменности ведения бизнеса, а также возможность возмещения затрат, вложенных в инфраструктуру. Подобные меры поддержки помогают вести долгосрочное планирование и реализовывать инвестиционные проекты в стабильных условиях» - подчеркнул и.о. Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин.

В Мордовии, в качестве поддержки инвестиционной деятельности с использованием механизма регионального СЗПК, осуществляется подготовка к заключению двух соглашений с общим объемом инвестиций более 2 млрд рублей и созданием порядка 500 новых рабочих мест.

Также ведется работа в регионе по подготовке к заключению СЗПК с участием Российской Федерации на сумму более 3,5 млрд рублей и созданием порядка 400 новых рабочих мест. Кроме того, в республике есть ряд региональных инвесторов, планируемые проекты которых соответствуют требованиям законодательства о СЗПК. Для новых потенциальных инвесторов Минэкономики Республики Мордовия готовит соответствующие предложения поддержки в числе которых и механизм СЗПК