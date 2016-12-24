«Бизнес-десант» проконсультировал предпринимателей Атяшевского района

В Мордовии продолжается реализация проекта «Бизнес-десант» по информированию предпринимателей республики о мерах господдержки, оказываемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Организаторами выступили Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ и Центр «Мой бизнес». На этой неделе они посетили Атяшевский район.

Во встрече, проходившей в актовом зале администрации района, приняли участие первый заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Юрченкова, глава Атяшевского района Константин Николаев, директор Центра «Мой бизнес» Елена Калачина, и.о. директора АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения РМ» Елена Козлова, а также 35 представителей малого и среднего бизнеса, желающих повысить уровень своей компетенции.

Александр Анохин проинформировал собравшихся об увеличении в 2 раза (до 15 млн руб.) суммы грантов для молодых (до 25 лет) и социальных предпринимателей, а также призвал бизнес активнее пробовать свои силы в реализации проектов. В свою очередь Минэкономики Мордовии в этом готово оказать всестороннюю поддержку. В прошлом году в республике 17 предпринимателей получили гранты от государства от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. на общую сумму 7,5 млн руб.

Также бизнес сообщество пригласили принять участие в конкурсе «Лучший предприниматель Республики Мордовия», сбор заявок на который продлится до 20 мая. Итоги будут объявлены 26 мая на бизнес-форуме «Лучшие в своем деле».

Директор Центра «Мой бизнес» Елена Калачина рассказала о работе бизнес-десанта, который ломает сложившиеся стереотипы, что получить меры господдержки весьма сложно: «Среди находящихся в зале много получателей наших услуг. Обращайтесь к нам за поддержкой, мы готовы помочь каждому».

Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы выхода на электронную торговую площадку, продвижение в соцсетях, предоставление фотоконтента, SEO-продвижение, сертификация продовольственных товаров, создание фирменного стиля, регистрация товарного знака, обеспечение участия в госзакупках.

В качестве финансовых мер поддержки малый и средний бизнес может воспользоваться льготными займами, которые предоставляют МКК «Фонд поддержки предпринимательства» РМ и Региональный центр микрофинансирования РМ. На сегодняшний день действуют 15 программ финансирования, льготные займы выдаются на срок до 3-х лет на сумму до 5 млн руб.

В рамках визита в район бизнес-десант провел тренинг «Генерация бизнес-идей» для студентов Атяшевского аграрного техникума. Специалист Центра «Мой бизнес» Олеся Барсукова рассказала о создании актуальной и жизнеспособной бизнес-идеи, о том, как реализовать ее и сделать прибыльной.

В процессе тренинга ребята разделились на 4 команды, каждая из которых предложила свою бизнес-идею. Ориентиром для студентов стали те направления, которых нет в муниципалитете. Например, открытие сауны, развитие конного спорта или организация сервисного центра по продаже и ремонту мотоблоков. По итогам тренинга учащиеся смогли определить критерии выбора успешной бизнес-идеи, определили источники ее поиска, сформировали инструменты оценки, а также ознакомились с основами бизнес-планирования и узнали о мерах поддержки для начинающих предпринимателей.