В Саранске пожилая женщина угодила под колеса машины на пешеходном переходе

По информации Госавтоинспекции республики, 20 апреля в Саранске легковушка сбила на пешеходном переходе пожилую жительницу города.

Как сообщается, в 18 часов 35 минут напротив дома №75А по ул. Ульянова 37-летний водитель автомашины «Лада Гранта» совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу №4. Водитель за рулем находился трезвым.