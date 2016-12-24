В Саранске пожилая женщина угодила под колеса машины на пешеходном переходе

Технологический суверенитет
Артём Здунов доложил Президенту России о запуске в Саранске производства активных фармацевтических субстанций
По информации Госавтоинспекции республики, 20 апреля в Саранске легковушка сбила на пешеходном переходе пожилую жительницу города.
Как сообщается, в 18 часов 35 минут напротив дома №75А по ул. Ульянова 37-летний водитель автомашины «Лада Гранта» совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
В результате пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу №4. Водитель за рулем находился трезвым.
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Артём Здунов доложил Президенту России о запуске в Саранске производства активных фармацевтических субстанций
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