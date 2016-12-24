В Саранске обсудили новые форматы проведения акции «Бессмертный полк»

21 апреля в Саранске прошла пресс-конференция, посвященная проведению в Мордовии акции «Бессмертный полк». Напомним, на днях сопредседатель центрального штаба «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила о том, что в целях безопасности в этом году в День Победы памятное шествие будет организовано в других форматах.

«Одним из них станет «Бессмертный полк» для автомобилистов, - уточнил на пресс-конференции руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Евгений Ячинов. - Мы предлагаем гражданам разместить празднично украшенные портреты своих ветеранов, а по желанию - фотографии их наград или краткое описание совершенных подвигов на задних или задних боковых стеклах автомобилей. Важно, чтобы снимки не мешали обзору водителя».



Включиться в эту акцию могут не только отдельные граждане, но и целые структуры - службы общественного транспорта, ведомства, ответственные за поддержание правопорядка, такси, службы грузовых перевозок, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, жилищно-коммунального хозяйства и других организаций, использующих в своей деятельности транспортные средства. Все они могут быть также украшены портретами победителей.

«Можно прикрепить фотографии героев своих семей к одежде – это поможет не расставаться с ними в течение всего Дня Победы, - продолжил Евгений Ячинов. - А те, кто 9 мая выполняет свой профессиональный долг - журналисты, волонтеры, сотрудники правопорядка – могут прикрепить к форменной одежде бейдж с фотографией фронтовиков».

Жителям Мордовии также предложили делиться историями о героях своих семей в социальных сетях. Рассказы о ветеранах, размещенные с хэштегом #нашБессмертныйполк, Бессмертный полк России будет размещать на своих интернет-ресурсах в течение года, а из фотографий празднования Дня Победы с этим хэштегом будет создан видеоколлаж. Празднично оформить портреты для всех этих форматов можно через специальный онлайн-конструктор на сайте polkrf.ru.

На пресс-конференции руководитель Мордовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Елена Вавилина рассказала о том, что предусмотрен еще один формат акции «Бессмертный полк» - «Стена памяти». Она станет местом, куда можно будет прийти и установить портрет своего героя. Такие Стены появятся в вузах, школах, различных учреждениях республики и т.д. Кроме того, прорабатывается вопрос организации такой Стены в Саранске, куда смогут прийти все желающие и поклониться подвигу фронтовиков.