Владимир Путин предложил масштабировать практику Центров управления регионами на муниципальный уровень

На заседании Совета при Президенте по развитию местного самоуправления Владимир Путин подчеркнул значимость прямого диалога между гражданами и государством. Он предложил масштабировать практику Центров управления регионами на муниципальный уровень, чтобы повысить уровень коммуникации с жителями регионов.

«Опыт показывает, что цифровизация повышает уровень качества и действенности такой обратной связи, – сказал он. – На прошлом заседании Совета мы говорили о создании Центров управления регионами. Сегодня такие Центры активно работают во всех субъектах федерации, получают хорошие отзывы от людей. Этот опыт необходимо распространить и на муниципальный уровень».

Напомним, что Центры управления регионами, курируемые АНО «Диалог Регионы», были созданы в 83 субъектах страны в 2020 году. В их главные задачи входит работа с обратной связью от граждан в интернете, предиктивная аналитика, а также обучение сотрудников органов власти работе в социальных сетях.

С декабря 2020 года Центры отработали больше 13,7 млн обращений от жителей регионов, поступивших через соцсети и платформу «Госуслуги. Решаем вместе». ЦУР Республики Мордовия открылся в октябре 2020 года. За прошедшее время он отработал больше 93 тыс. обращений от местных жителей.

Также АНО «Диалог» координирует создание в стране госпабликов – официальных пабликов госучреждений в соцсетях. Специалисты ЦУР проводят для их администраторов обучающие семинары, где рассказывают, как правильно вести официальные страницы в соцсетях и общаться с подписчиками. В Мордовии на сегодняшний день создано больше 1300 госпабликов.

Владимир Путин отметил, что люди в первую очередь обращаются с проблемами именно к муниципалитетам, и для обеспечения эффективного диалога в России уже создано 530 Муниципальных центров управления. Они обрабатывают сообщения жителей из интернета на уровне городов и районов и несут ответственность за развитие коммуникаций между органами власти и населением.