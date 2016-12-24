В Мордовии 38-летний сельчанин ограбил магазин под угрозой невидимого оружия

Сотрудниками полиции в Мордовии за разбой задержан 38-летний житель села Семилей. Мужчина заявился в магазин и устроил там криминальное представление, за которое может на длительное время загреметь за решетку.

По информации МВД по РМ, о хищении денег из торговой точки в полицию сообщила продавец магазина, расположенного по улице Молодежной. Как рассказала женщина, около восьми часов вечера в павильон зашел местный житель и сразу же сообщил, что совершается ограбление. Угрожая, что будет стрелять, злоумышленник потребовал передать ему денежные средства. При этом рука у него находилась под курткой.

В этот момент в кассе были только 2 тысячи рублей, которые продавщица и передала грабителю. С этой мизерной добычей тот сразу же покинул место преступления, а женщина сообщила о нападении в полицию.

Злоумышленник был задержан полицейскими возле своего жилища по горячим следам. Похищенные денежные средства были у него изъяты. Свою вину в преступлении он признал полностью. Заметим, что за разбой в УК РФ предусмотрено наказание вплоть до восьми лети лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.