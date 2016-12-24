В марте годовая инфляция в Мордовии была ниже общероссийской

Годовая инфляция в Мордовии в марте этого года снизилась до 2,7% после 9,7% в прошлом месяце. Это на доли процентов выше, чем в Приволжском федеральном округе (2,66%), но ниже, чем в целом по России (3,51%). Такие данные приводит Банк России.

Основная причина замедления инфляции в регионе в прошлом месяце – эффект высокой базы. Это означает, что в марте 2022 года многие товары и услуги дорожали нетипично быстро, а в марте текущего года динамика цен была гораздо более сдержанной.

Год назад наблюдалось значительное ослабление рубля. Многие граждане предполагали, что импортные товары сильно подорожают или будут в дефиците из-за ухода с российского рынка ряда иностранных компаний. Все это резко увеличило потребительский спрос. Но предложение не могло вырасти так же быстро. Произошел скачок цен. За март 2022 года в Мордовии цены в среднем выросли на 7,0%, а в марте текущего года – всего на 0,2%.

Кроме эффекта высокой базы на замедление годового роста цен в республике повлияли уменьшение давления со стороны издержек производителей продуктов и расширение предложения некоторых товаров.

Наиболее заметно в прошлом месяце замедлился годовой рост цен на непродовольственные товары. Во многом это связано с увеличением предложения.

Например, в марте этого года за счет развития параллельного импорта продолжил расширяться ассортимент бытовой и цифровой техники. При этом потребительский спрос оставался сдержанным. Это привело к снижению в годовом выражении цен на бытовую технику. В марте также усилилось снижение цен и на некоторую цифровую технику.

По прогнозу Банка России, в базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит от 5 до 7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Подробнее о динамике цен в Мордовии читайте в информационно-аналитическом комментарии на сайте Банка России.