21-летняя девушка из Рузаевки отправится в колонию за нападение на бывшего кавалера

Молодая жительница Мордовии по решению суда ближайшие 1,5 года проведет в колонии общего режима. До цугундера барышню довел бывший сожитель, настойчиво предлагавший в ходе визита восстановить отношения.

По информации МВД по РМ, страсти в городе железнодорожников разыгрались в октябре 2022 года. К жительнице Рузаевки пришел ее бывший 24-летний парень с предложением снова сойтись. Девушка не оценила этой любовной инициативы, и у парочки разразился скандал. Дело дошло до того, что хозяйка схватилась за кухонный нож и вонзила его в бедро бывшего кавалера.

Молодой человек покинул квартиру, но уже у подъезда без сил опустился на лавку. Увидев истекающего кровью парня, жительница этого же дома вызвала скорую медицинскую помощь. Потерпевшего госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы.

Сотрудники полиции задержали обвиняемую по месту жительства. Свою вину в совершенном преступлении девушка не отрицала. По приговору суда за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ей дали 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.