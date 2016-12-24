В Мордовии состоялся региональный этап форума «Сильные идеи нового времени» 2023

В России стартовал сбор идей в рамках форума «Сильные идеи нового времени» 2023 года. Основная его цель заключается в том, чтобы выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут значимый вклад в в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей.

19 апреля в Саранске на площадке стадиона «Мордовия-Арена» состоялся региональный этап отбора идей. В мероприятии приняли участие 150 студентов из разных ВУЗов республики, чтобы предложить свои значимые инициативы.

Модератором события выступила советник Главы Мордовии, региональный сервисный уполномоченный РМ Елена Семелева.

«Сегодня у вас есть возможность заявить о своей идее, которая может внести вклад и качественно повысить уровень жизни людей не только в республике, но и по всей стране. Напомню, что самые значимые инициативы будут поддержаны Главой Мордовии Артёмом Здуновым, а также, возможно, они пройдут до финальных этапов и будут представлены уже Президенту РФ Владимиру Путину», - подчеркнула она для всех собравшихся.

В разработке идей участникам мероприятия помогали региональные эксперты — сотрудники органов исполнительной власти Мордовии. Совместными усилиями они генерировали идеи по 6 направлениям: социальная, технологическая, экологическая, кадровая тематика, а также в сферах предпринимательства и цифровых сервисов.

«Приятно осознавать, что мы принимаем участие в столь масштабном событии», - делятся студентки 2 курса мордовского филиала СКИ РУК Елизавета и Татьяна. - Со своей стороны замечаем, что жителям республики не хватает дополнительных зон отдыха. Будем думать в этом направлении».

Региональный этап форума «Сильные идеи нового времени» 2023 был организован при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ. Начальник отдела инвестиционной политики ведомства Михаил Суродеев уверен, что в ходе мероприятия будет представлен не один десяток свежих идей, которые реализуются в Мордовии, а возможно будут замечены и на федеральном уровне: «Молодежь сегодня – это источник перспективных идей, ребята мыслят свежей головой, их сознание работает по иному. Они на шаг впереди нас, взрослых, за ними будущее, и это будущее они сегодня будут создавать».

По завершению этапа было предложено более 100 идей. Самыми интересными среди них стали инициативы по профилактике абортов и повышению уровня рождаемости, трудоустройству граждан с судимостью и поддержка родного языка путем создания цифровых сервисов, направленных на популяризацию и изучение мордовских языков с самого раннего детства.