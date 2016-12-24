В Саранске молодой водитель спровоцировал ДТП с участием четырех автомашин

По информации Госавтоинспекции республики, 19 апреля в Саранске в 10 часов 30 минут на перекрестке ул. Полежаева – Лямбирское шоссе – ул. Победы 22-летний водитель автомашины «Лада Гранта» не предоставил положенное преимущество в движении «Тойоте Королла» под управлением 40-летнего водителя. После столкновения автомобилей, иномарку отбросило еще и на автомашины «Дацун Он-До» и «Газ-3307» с прицепом.

В результате ДТП 30-летняя пассажирка «Тойоты» с различными травмами была доставлена в больницу, откуда после оказания медицинской помощи ее отпустили домой с назначенным амбулаторным лечением.

Результаты освидетельствования показали, что водители были трезвыми. На виновника из «Гранты» составили протокол за не предоставленное преимущественное право проезда перекрестка другому транспортному средству. Как отмечается, в этом году парень уже пять раз штрафовался за превышение скорости.