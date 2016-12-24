Бывшая замдекана юридического факультета МГУ им. Н.П.Огарева получила срок за взятки

Суд в Саранске вынес приговор 43-летней юридически подкованной даме. Бывшая доцент кафедры юридического факультета Мордовского университета была признана виновной в получении взяток от студентов и мошенничестве. Причем, взятки она брала на должности заместителя декана юрфака.

Следствие установило, что в 2020 году 43-летняя фигурантка дела получила от студентов более 40 тысяч рублей за проставление им отметок о сдаче экзаменов и зачетов без фактической проверки уровня знаний. После получения денежных средств, в зачетные книжки учащихся проставлялись эти «купленные» оценки.

Посредниками в передаче денежных средств выступали как студенты, так и работник кафедры. Причем, часть коррупционных «подношений» делалась в имущественном виде - стройматериалами по сильно заниженной стоимости.

Эти преступную практику преподавателя ВУЗа выявили сотрудники УФСБ по РМ. На женщину возбудили уголовное дело, что потребовало санкции от главы Следственного комитета по РМ, поскольку она имела статус адвоката.

По приговору суда обвиняемая получила 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Также ей был назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.