Глава Мордовии поздравил мусульман со священным месяцем Рамадан

Артём Здунов 19 апреля по приглашению главы Ромодановского района Сергея Ведяшкина принял участие в ифтаре - вечернем разговении у мусульман в священный месяц Рамадан.



За одним столом в селе Белозерье собрались старейшины и активисты мусульманской общины, представители общественных организаций, в том числе региональной национально-культурной автономии татар Республики Мордовия «Якташлар». Также на ифтар был приглашен митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.



Руководитель республики поздравил мусульман с приближающимся праздником Ураза-байрам, пожелал добра, благополучия и процветания, подчеркнул, что межнациональное и межконфессиональные согласие является основой мира и стабильности в регионе. Артём Здунов заверил, что все благие начинания мусульманской общины Мордовии всегда будут встречать поддержку.