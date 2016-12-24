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В Мордовии проводится открытый конкурсный отбор добровольческих проектов в рамках Всероссийского конкурса. Цель конкурса – создание условий для устойчивого развития добровольческих (волонтерских) инициатив на территории республики, повышающих качество жизни людей и способствующих росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
Добровольческие практики победителей конкурса будут включены в заявку республики для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» на 2023 год.
Минимальный размер финансирования проекта – 200 000 рублей.
Максимальный размер финансирования проекта – 700 000 рублей.
В конкурсе могут принимать участие:
- зарегистрированные некоммерческие неправительственные организации
- государственные и автономные учреждения.
Проекты конкурса могут быть представлены в рамках следующих направлений:
- школьное добровольчество (волонтерство) – содействие вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в добровольческую (волонтерскую) деятельность
- студенческое добровольчество (волонтерство) – повышение общественной активности обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования путем вовлечения их в добровольческую (волонтерскую) деятельность
- добровольчество (волонтерство) трудоспособного населения – продвижение добровольчества (волонтерства) среди населения трудоспособного возраста, в том числе развитие семейного добровольчества (волонтерства), корпоративного добровольчества (волонтерства) - добровольной (волонтерской) деятельности работников на благо общества при поддержке и поощрении со стороны компании/организации
- «серебряное» добровольчество (волонтерство) – обеспечение самореализации граждан старшего поколения (в возрасте от 55 лет и старше) через добровольческую (волонтерскую) деятельность.
Конкурсные заявки и проекты принимаются до 28 апреля на электронный адрес volunteers@e-mordovia.ru с пометкой «На Конкурс».
Консультации по написанию заявки на Конкурс проводятся по телефону 8 (8342) 34-06-72 и электронному адресу: volunteers@e-mordovia.ru.
Организатором Конкурса на территории Республики Мордовия является Государственный комитет по делам молодежи Республики Мордовия.
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