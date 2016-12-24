В Саранске мотоклуб «Ночные волки» 6 мая откроет мотосезон-2023

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6 мая на площадке стадиона «Мордовия Арена» пройдет масштабное мероприятие - «Открытие мотосезона-2023», которое смогут посетить все желающие. Вход – свободный.
Организаторами выступают мотоклубы MC «Ночные Волки» и WMC «Ночные Валькирии» при партнерстве с ООО «Байтэкс», «АКБ HELP», «КАМАЗ-Центр» и «Мотор Ойл».
На праздник приглашены байкеры из нескольких регионов России и зарубежья. 300 мотоциклов организованной колонной проедут по улицам Саранска. Мотомарш «Дороги Великой Победы» будет посвящен великому для каждого жителя нашей страны празднику.
Программа мероприятия включает в себя выставку мототехники, выступления музыкальных рок-групп, мотокаскадеров, шоу «Силовой экстрим» с приглашенными спортсменами из разных городов, файер-шоу, розыгрыш призов и памятных подарков.
На мероприятии будут работать лавки с едой и напитками, оборудованная детская развлекательная территория и фотозона. И все это – на фоне крутых байков!
«Открытие мотосезона» в преддверии праздника Великой Победы при организации мотоклубов MC «Ночные Волки» и WMC «Ночные Валькирии» планируется стать ежегодным. Обязательно приходите!
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