Благодаря нацпроекту жители аварийных домов поселка Комсомольский справят новоселье

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2022 году 48 жителей поселка Комсомольский Чамзинского района были переселены из аварийного жилья, также была благоустроена придомовая территория дома № 14 в микрорайоне № 2.

В 2023 году на территории Комсомольского начнется строительство двух многоквартирных домов на 58 и 20 квартир. Новоселье справят 148 человек.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены две придомовые территории – д. №11 в микрорайоне №2 и д. №2 по ул. Республиканской. Также продолжится благоустройство парка отдыха. На реализацию этих мероприятий направят более 26 млн руб.