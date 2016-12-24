Молодежи Мордовии рассказали о мерах поддержки при трудоустройстве

Мордовия присоединилась к масштабному движению – всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России». Так, в Саранске на площадке Центра «Мой бизнес», работающего в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», состоялся тренинг «Генерация бизнес-идей», участниками которого стали студенты второго курса Саранского кооперативного института.

Представители Центра занятости населения «Саранский» и Центра «Мой бизнес» рассказали студентам о мерах господдержки при трудоустройстве.

Заместитель директора Центра занятости населения «Саранский» Максим Садовников поделился с присутствующими информацией о реализующейся в республике программе трудоустройства по социальному контракту.

Выпускники вузов или ссузов при трудоустройстве могут получить государственную поддержку в сумме равной четырем прожиточным минимумам. А работодатель может получить субсидию за предоставление рабочего места гражданину не старше 31 года. Одно из главных условий мер поддержки – жить и работать в Мордовии.

Максим Садовников также отметил важность развития бизнеса в регионе, выделив в отдельную категорию самозанятых, которые могут заниматься любимым делом и при этом зарабатывать деньги, отчисляя налог по сниженной ставке.

О выборе дела своей жизни и правилах построения бизнеса студентам рассказала начальник Центра карьеры Мордовского республиканского молодежного центра Кристина Грузнова. Это новая для республики организация, которая начала функционировать в январе 2023 года.

Центр работает по трем основным направлениям, среди которых - работающая молодежь, профориентационное направление и содействие развитию молодежного предпринимательства.

В прошлом году Мордовия одержала победу во Всероссийском конкурсе проектов по развитию молодежной политики «Регион для молодых». Главным призом стало привлечение средств на сумму более 100 млн рублей. Эти деньги пойдут на ремонт здания, где расположен молодежный центр, и реализацию трека «Карьера».

Бизнес-тренеры Центра «Мой бизнес» Валентина Зиняева и Олеся Барсукова проинформировали молодых людей о возможности открытия собственного дела и рассказали об основах маркетинга, а также провели для студентов бизнес-игру.

Разделившись на 4 команды учащиеся продавали свой товар «покупателям», который сами изготавливали и презентовали. В результате второкурсники познакомились с тонкостями предпринимательской деятельности, научились выявлять потребности и определять тип клиента.