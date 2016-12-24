В Саранске при столкновении «Hyundai Tucson» с грузовиком погиб 48-летний водитель иномарки

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Артём Здунов встретился с бойцами мордовского батальона в зоне СВО
По информации Госавтоинспекции республики, 18 апреля в 8 часов 40 минут в Саранске напротив дома №79 по улице Гагарина 48-летний водитель автомашины «Хенде Туксон» совершил столкновение с грузовиком «Газ 35071» под управлением 61-летнего мужчины.
В результате ДТП автомобилист из корейского кроссовера скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, труп направлен в морг, назначены экспертизы.
По данным ГИБДД, водитель грузовика был трезвым.
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