Росгвардейцы пополнили запасы донорской крови медучреждений Мордовии

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Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
Накануне Национального дня донора в рамках ведомственной акции «От сердца к сердцу» более 50 военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Республике Мордовия сдали кровь для нужд медицинских учреждений.
Процедуру донации производили в Республиканской станции переливания крови. Собранная кровь и её компоненты после лабораторных исследований будут отправлены в лечебные учреждения региона для нуждающихся в них пациентов.
Для допуска к процедуре росгвардейцы сдали экспресс-анализ крови, заполнили специальную анкету и побеседовали с врачом на предмет возможных противопоказаний к донорству.
В акции приняли участие представители всех структурных подразделений регионального ведомства.
«Я считаю, что это мой долг - оказывать помощь людям. Каждый донор приносит пользу обществу, помогая кому-то в выздоровлении или может, даже спасая чью-то жизнь», - отметил офицер Росгвардии.
Медики поблагодарили росгвардейцев за оказанную помощь и отметили, что с каждым разом к донорской акции присоединяется все больше правоохранителей.
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