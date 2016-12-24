Росгвардейцы пополнили запасы донорской крови медучреждений Мордовии

Накануне Национального дня донора в рамках ведомственной акции «От сердца к сердцу» более 50 военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Республике Мордовия сдали кровь для нужд медицинских учреждений.

Процедуру донации производили в Республиканской станции переливания крови. Собранная кровь и её компоненты после лабораторных исследований будут отправлены в лечебные учреждения региона для нуждающихся в них пациентов.

Для допуска к процедуре росгвардейцы сдали экспресс-анализ крови, заполнили специальную анкету и побеседовали с врачом на предмет возможных противопоказаний к донорству.

В акции приняли участие представители всех структурных подразделений регионального ведомства.

«Я считаю, что это мой долг - оказывать помощь людям. Каждый донор приносит пользу обществу, помогая кому-то в выздоровлении или может, даже спасая чью-то жизнь», - отметил офицер Росгвардии.

Медики поблагодарили росгвардейцев за оказанную помощь и отметили, что с каждым разом к донорской акции присоединяется все больше правоохранителей.