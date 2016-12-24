Саранск и Пензу свяжет «Сурская стрела»

Как сообщают Российские железные дороги в своем телеграм-канале, с 28 апреля между столицами Пензенской области и Республики Мордовия начнет курсировать прямой межрегиональный пригородный поезд «Сурская стрела».

Расписание экспресса составлено так, чтобы жители одного региона могли отправиться на выходные в другой:

- из Саранска — по пятницам, субботам и воскресеньям в 15:55 и прибывать в Пензу в 18:35

- из Пензы — по субботам, воскресеньям и понедельникам в 8:42 и прибывать в Саранск в 11:41

Для посадки/высадки пассажиров поезд будет останавливаться на станциях: Рузаевка, Булычево, Лунино, Грабово и Бессоновка.

На маршруте будет курсировать новый электропоезд ЭП2Д, обеспечивающий высокий уровень комфорта и безопасности для пассажиров.

Купить билет на «Сурскую стрелу» можно за 10 и менее дней до отправления в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в пригородной кассе. Действуют все федеральные льготы и скидки для учащихся.