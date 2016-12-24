В Саранске пройдет Фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ

Фестиваль проводится по всей России в период с 16 по 23 апреля 2023 года. Мордовия перенимает инициативу проведения в предпоследний фестивальный день!

Фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ – ключевое мероприятие по популяризации платформы «Добро.Взаимно», которая направлена на повсеместное внедрение культуры взаимной поддержки в нашем обществе и дает возможность любому человеку безвозмездно делиться своими возможностями, услугами, вещами и другими благами, а также получать все необходимое от других участников проекта.



Участниками Фестиваля станут не менее 500 человек – как обычные жители республики, так и те, кому особенно нужно внимание – ребята из детских домов, многодетные семьи, одинокие пожилые граждане, подопечные фондов и социальных учреждений.

В рамках Фестиваля состоится работа 19 интерактивных зон:

- Сбор гуманитарной помощи для бездомных животных

- Мастер-класс по оказанию первой помощи

- Мастер-класс по робототехнике

- Мастер-класс по росписи гипсовых фигур

- Дворовые игры

- Школа рисования «Графика»

- Викторина «Прогулки по стране»

- Мастер-класс по плетению фенечек

- Буккроссинг «Передай другому» и другие.

Фестиваль пройдет с 12:00 до 13:30 22 апреля 2023 года на площадке у музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи» (г. Саранск, ул. Коммунистическая, 61).

Организаторами мероприятия выступают Госкомитет РМ по делам молодежи и Мордовский республиканский молодежный центр.