Пожар едва не спалил Берсеневку

По данным МЧС по РМ, в текущем месяце в республике произошло 510 случаев возгорания сухой растительности.

Так, 17 апреля произошел пожар в Лямбирском районе в селе Берсеневка. Установлено, что очаг возгорания находился на территории городского округа Саранск, после чего огонь перешел вглубь поселения.

Под угрозой оказались жилые дома и лесной массив. К счастью, удалось предотвратить дальнейшее распространение огня, прошедшего по 15 гектарам. В тушении пожара принимали участие 8 единиц техники пожарно-спасательных частей и 33 человека личного состава.

В сообщении МЧС указывается, что причиной происшествия в очередной раз стало неосторожное обращение с огнем. Как ни парадоксально, именно действия безответственных граждан в первую очередь способны привести к масштабным пожарам. Солнечная погода, сильный ветер и прочие природные факторы в данном случае второстепенны.

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия предупреждает: из-за горения сухой травы могут возникать крупномасштабные пожары, приносящие ущерб здоровью и жизни людей! Помните об этом!