Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года 2023»

Начинается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года 2023». Принять участие в нем могут крупные компании, компании малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели.

Заявки принимаются с 10 апреля по 30 июня. Участие бесплатное.

В этом году в конкурсе появилась новая номинация: «Лучший экспортер в сфере электронной торговли», которая позволит не только выявить и поощрить лучшие практики в сфере международной торговли, но и учесть современные подходы к ведению бизнеса.

«Сегодня начинается прием заявок на всероссийский конкурс «Экспортер года». Каждый год мы выбираем лучших из лучших экспортеров, отмечаем компании, которые достигли успехов на внешних рынках. Этот конкурс в последние два года стал еще более актуальным: мы видим предпринимателей, которые даже в самой сложной ситуации находят новые возможности и покоряют новые рынки. Своим примером они вдохновляют тех, кто еще только думает о выходе на международный уровень. Я приглашаю всех принять участие в конкурсе и заявить о себе», — подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минцифры России, и его всероссийский статус говорит о том, что государство хочет и готово поддерживать экспортёров в любой ситуации.

Премия «Экспортер года» в 2023 году будет вручаться в 20 номинациях: в шести основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и шести дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании).

В число основных номинаций входят «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере машиностроения», «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК», «Экспортер года в сфере готовой продукции», «Экспортер года в сфере услуг» и другие.

Помимо этого, каждый соискатель премии может подать заявку на участие в дополнительных номинациях таких, как «Прорыв года» (для МСП), «Новая география» (для крупного бизнеса), «Лучшая женщина-экспортер» (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и другие.

Определение победителей и призеров «Экспортера года» проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.

Подать заявку на участие можно, заполнив электронную анкету по ссылке: https://www.exportcenter.ru/awards/.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке: https://www.exportcenter.ru/awards/.