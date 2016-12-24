Акция «Бессмертный полк» в 2023 году пройдет в новых форматах

В 2023 году в День Победы не будет традиционного шествия в рамках акции «Бессмертный полк». Об этом 18 апреля на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщила Сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. Россиянам предложили альтернативные варианты почтить память героев, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны.

«Бессмертный полк» в этом году в целях безопасности пройдет в других форматах. Каждый может рассказать о своем герое, выбрав для себя более удобный», - добавила Елена Цунаева.

«Главным атрибутом Дня Победы, его украшением должны быть портреты победителей. Поэтому мы решили в этом году выйти за границы одной улицы, площади или набережной и разработали целый ряд форматов чествования героев, которые каждый может реализовать. Они позволят весь День Победы провести с героями ваших семей», - отметил Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, автор идеи Бессмертного полка Геннадий Иванов.

Например, гражданам страны предложили разместить портреты ветеранов, фотографии их наград или краткое описание совершенных подвигов на задних или задних боковых стеклах автомобилей. Также можно прикрепить снимки героев к одежде или сделать их своей аватаркой в социальных сетях.

Те, кому привычнее онлайн-формат, могут разместить на сайте «Бессмертного полка» портреты не только героев Великой Отечественной, но и фотографии участников специальной военной операции. Также в российских городах к 9 мая появятся «Стены памяти» - место, куда можно прийти и поклониться подвигу фронтовиков. Там же можно будет установить портрет своего героя.