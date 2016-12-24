Лучшие управленческие практики Мордовии могут поучаствовать в конкурсе «Смарт Диалог»

В России проходит прием заявок на участие в конкурсе лучших управленческих практик «Смарт Диалог». Он организован Агентством стратегических инициатив и АНО «Диалог Регионы» при поддержке Минздрава, Минтруда и Минпросвещения России. Конкурс направлен на поиск эффективных решений в области здравоохранения, социальной политики и образования.

«Агентство уделяет большое внимание поиску и развитию проектов, которые должны улучшить качество жизни россиян, – отметила глава АСИ Светлана Чупшева, – помочь им решить бытовые и насущные проблемы: как устроить ребенка в школу или детский сад, как быстро и бесплатно получить качественную медицинскую помощь, как расширить применение различных цифровых сервисов. Сегодня мы запускаем конкурс, чтобы найти новые инициативы, которые будут распространяться через «Смартеку» во все регионы и менять жизнь страны к лучшему. Многие из проектов, поддержанных ранее Агентством и опубликованных на платформе, вышли с регионального на федеральный уровень, распространились по всей России. Надеюсь, что выбранные на этом конкурсе решения будут также повсеместно внедрены на территории страны».

Принять участие в конкурсе могут органы власти, представители бизнеса и некоммерческие организации. Эксперты выберут победителей в 13 номинациях. Затем эти практики вынесут на общественное голосование, чтобы граждане могли решить, реализацию которых хотели бы увидеть в своем регионе. Для участия в конкурсе также принимаются и уже реализованные проекты, которые показали хорошие результаты способствуют достижению целей нацпроектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Цифровая экономика».

Подать заявку на участие можно до 18 июня на платформе «Смартека»: smarteka.com/smartDialog

«Мы живем в период, когда особенно важно единение не только граждан, но и всех субъектов России, – комментирует гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. – Регионы не должны ждать поступательного развития, они могут использовать успешные управленческие практики своих соседей и делиться своим опытом. Каждый регион может выступить драйвером развития государства. Наша задача эти управленческие решения найти, отобрать из них лучшие и распространить, чтобы в конечном счете каждый гражданин смог почувствовать реальные изменения в лучшую сторону».