В Мордовии педагог позволила жуликам украсть у себя полмиллиона кредитных рублей

По информации МВД по РМ, в отделение полиции по Ромодановскому району обратилась 50-летняя жительница райцентра. Педагог рассказала, что стала жертвой неизвестного злоумышленника, который выдавал себя за сотрудника банка.

Этот мнимый банкир позвонил женщине и уведомил, что ее заявка на получение кредита благополучно одобрена. Обеспокоенная жительница Мордовии ответила, что никаких заявок на кредит не подавала, после чего собеседник порекомендовал ей обновить приложение банка - по той ссылке, что он пришлет в смс-сообщении.

Следуя указаниям «специалиста» педагогический работник установила на телефон новое мобильное приложение, тем самым открыв злоумышленникам дистанционный доступ к своим данным. Мошенники тут же оформили на потерпевшую кредит на сумму 905 тысяч рублей и тремя платежами перевели на другие счета 495 тысяч.

Но тут женщина получила сообщение от банка о подозрительной активности и блокировке ее счета, с предложением лично подойти в финансово-кредитное учреждение для разрешения возникшей ситуации. Заявительница обратилась за помощью в органы внутренних дел.

Как отмечается, в настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления личности злоумышленников.