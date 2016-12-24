В Мордовии волонтеры посадят 10 тысяч сеянцев сосны

19 апреля в преддверии Международного дня Земли в Мордовии посадят 10 тысяч сеянцев сосны. Акция «Посади лес» пройдет в селе Сабаево Кочкуровского района. Студенты, представители бизнеса и некоммерческих организаций восстановят 3 гектара леса.

«Всего будет задействовано более 50 волонтеров, - уточняет руководитель регионального отделения движения «ЭКА» Юлия Аршинова. - Эту акцию мы проводим ежегодно осенью и весной. Радует, что люди активно принимают в ней участие. Многие приезжают целыми семьями и помогают восстанавливать огромные площади лесов, погибших от пожаров, вредных насекомых, ураганов и т.д. Но нельзя забывать о том, что для выращивания нового леса основное значение имеет не сама посадка, а последующий агроуход. В дальнейшем мы обязательно следим за тем, как приживаются молодые деревья, если нужно производим допосадку, расчищаем территорию от сорняков».

Отметим, что с момента основания в 2011 году в Мордовии движения «ЭКА» активисты организации посадили в регионе более 121 300 саженцев.