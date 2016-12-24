Артём Здунов встретился с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой

Глава Мордовии Артём Здунов 18 апреля в Москве встретился с председателем государственного фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Глава республики стал одним из первых руководителей субъектов страны, с кем Анна Цивилева обсудила вопросы организации работы филиалов фонда. Речь шла о поддержке ветеранов СВО и семей погибших бойцов, подборе и обучении социальных координаторов, сопровождении семей на основе принципа «одного окна» для оперативного решения всех возникающих вопросов.



Отдельное внимание было уделено помещению для филиала - оно будет располагаться в центральной части Саранска, в нем будут работать отделение первичного приема, кабинет психолого-психотерапевтической помощи, служба социальных координаторов, юридическая служба, отделение социального МФЦ, кабинет для представителей медико-социальной экспертизы, демонстрационная комната с реабилитационным оборудованием, пункт проката технических средств реабилитации и многое другое.



«В организации филиалов фонда в регионах должны быть задействованы все профильные службы, чтобы ветераны СВО и семьи погибших бойцов знали, куда им обратиться, и могли получить необходимую помощь. Не менее важны и комфортные условия работы сотрудников филиалов», — подчеркнула председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.



«Мы отобрали социальных координаторов из числа сотрудников системы социальной защиты населения, волонтеров, членов семей участников СВО, которые пройдут обучение в РАНХиГС и будут работать во всех муниципальных районах республики. Провели оценку состояния материально-технической базы медицинских организаций республики, оказывающих помощь ветеранам СВО и осуществляющих их медицинскую реабилитацию. Наша задача — сделать все для того, чтобы филиал в Республике Мордовия заработал как можно скорее», — отметил Глава Мордовии Артём Здунов.



Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.



Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

Одна из ключевых задач фонда — вовлечение ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Кроме того, фонд «Защитники Отечества» будет содействовать некоммерческим и волонтерским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей. Филиалы фонда начнут работу в каждом субъекте РФ.



Наблюдательный совет фонда возглавил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В состав Наблюдательного совета фонда также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.