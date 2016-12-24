Грант от государства помог молодому предпринимателю из Мордовии развивать досуговый центр

В 2022 году в республике 9 молодых предпринимателей до 25 лет включительно получили гранты от государства до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Одним из них стал Леонид Исаев - студент-медик МГУ им. Н.П. Огарева, руководитель досугового центра «До и после школы».

Обязательным условием для получения гранта являлось софинансирование проекта в размере не менее 25% от его стоимости и прохождение бесплатного обучения в Центре «Мой бизнес». Леонид выбрал обучающую программу «Бизнес-акселерация. Продвинутый курс для будущих молодых предпринимателей».

Также молодой человек прошел стажировку на республиканских производственных предприятиях: «Это дало мне возможность успешно защитить проект и получить грант на свое дело в размере 373 тысяч рублей», - рассказал он.

Леонид Исаев при поддержке Центра «Мой бизнес» взял льготный заём под 1% годовых на сумму 130 тыс. рублей и зарегистрировал ИП, а впоследствии получил грант от государства до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса. Средства гранта были направлены на приобретение оборудования для досугового центра – 3-D и цветного принтеров, принтера для сублимации, швейной и вышивальной машин.

В досуговом центре можно напечатать любое изображение на футболке, худи, шопере, наволочках, пазлах, посуде, вышить любую картинку на одежде или распечатать на 3-D принтере фигурку.

Посетители могут своими руками изготовить виниловые или деревянные магнитики, фотокамень, нанести изображение на кружку-хамелеон.

«Данное направление называется «Креатив квант», – отметил Леонид Исаев. – Мы помогаем молодым людям реализовывать свой творческий потенциал. Каждый клиент может выступить генератором идеи, разработчиком, производителем и продавцом своей продукции. Кроме того, в центре представлены разнообразные настольные игры, которые способствуют сближению молодежи, а также позволяют им общаться в неформальной обстановке».

Второе направление, которое реализует досуговый центр – образовательное. Оно называется «До и после школы» и предназначено для дошколят и школьников. За него отвечает Юлия Казанцева.

«У нас представлены курсы на любой вкус, – подчеркнула руководитель образовательного направления. – Есть занятия для малышей до 3-х лет, курс раннего развития для ребят 4-5 лет, подготовка к школе для детей 5-7 лет, «продленка», которая объединяет учеников начальных классов, а также группа подготовки к ВПР. Кроме того, у нас в центре углубленно изучают английский язык, преподают скорочтение, каллиграфию и живопись».

Отметим, что в мае-июне 2023 года в Центре «Мой бизнес» стартует новая программа обучения для молодых предпринимателей, которая позволит им претендовать на грант от государства до 500 тысяч рублей. Сумма грантов для социальных и молодых предпринимателей по сравнению с 2022 годом увеличилась в 2 раза и составляет 15 млн рублей.