Президент России наградил девятерых жителей Мордовии

Распоряжением Президента России Владимира Путина от 17 апреля 2023 года за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу

Почетной грамотой Президента РФ награждена:

- врач Республиканской клинической больницы № 4 Горишняк Нина Александровна

Благодарность Президента РФ объявлена:

- медицинскому лабораторному технику Мордовской республиканской станции переливания крови Бушневой Оксане Анатольевне

- медицинской сестре Республиканского госпиталя Маркиной Светлане Николаевне

- старшей медицинской сестре Республиканской офтальмологической больницы Назаровой Елене Геннадьевне

- старшей медицинской сестре Республиканской инфекционной клинической больницы Поповой Татьяне Юрьевне

- старшей медицинской сестре Потьминского психоневрологического интерната с детским отделением Сологаевой Татьяне Викторовне

- машинисту башенного крана ООО «Управление механизации и нулевых работ» Бодыревой Надежде Юрьевне

- водителю автомобиля ООО «МАПО-ТРАНС» Киселеву Евгению Николаевичу

- страховому агенту универсального офиса «Рузаевский» филиала ПАО СК «Росгосстрах» в РМ Мулюгиной Галине Васильевне.