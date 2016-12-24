Президент России наградил девятерых жителей Мордовии

Технологический суверенитет
Артём Здунов доложил Президенту России о запуске в Саранске производства активных фармацевтических субстанций
Распоряжением Президента России Владимира Путина от 17 апреля 2023 года за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу
Почетной грамотой Президента РФ награждена:
- врач Республиканской клинической больницы № 4 Горишняк Нина Александровна
Благодарность Президента РФ объявлена:
- медицинскому лабораторному технику Мордовской республиканской станции переливания крови Бушневой Оксане Анатольевне
- медицинской сестре Республиканского госпиталя Маркиной Светлане Николаевне
- старшей медицинской сестре Республиканской офтальмологической больницы Назаровой Елене Геннадьевне
- старшей медицинской сестре Республиканской инфекционной клинической больницы Поповой Татьяне Юрьевне
- старшей медицинской сестре Потьминского психоневрологического интерната с детским отделением Сологаевой Татьяне Викторовне
- машинисту башенного крана ООО «Управление механизации и нулевых работ» Бодыревой Надежде Юрьевне
- водителю автомобиля ООО «МАПО-ТРАНС» Киселеву Евгению Николаевичу
- страховому агенту универсального офиса «Рузаевский» филиала ПАО СК «Росгосстрах» в РМ Мулюгиной Галине Васильевне.
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