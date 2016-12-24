Сотрудники УФСБ по РМ ликвидировали канал нарко-поставок из Мордовии в Москву

Сотрудниками УФСБ по РМ пресечена противоправная деятельность двоих ранее судимых жителей региона и их московского подельника.

Установлено, что обвиняемые вступили в преступный сговор и решили организовать канал поставки наркотических средств из республики в московский регион. В феврале 2022 года при перевозке на личном автомобиле наркотического вещества «мефедрон» массой 102,57 грамма двое мордовских фигурантов были задержаны.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен их столичный сообщник, в обязанности которого входило поиск потенциальных покупателей запрещенных веществ на территории Москвы.

В ходе проведения обысков по 6 местам жительства мужчин были обнаружены наркотические средства массой 111,3 грамма («мефедрон»), поддельное удостоверение на имя сотрудника ГУ МВД России по г. Москве, специальные технические средства (gps-трекеры, gsm-закладки), большое количество телефонов, сим-карт, раций и диктофонов.

На это криминальное трио было возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. В отношении одного из фигурантов дополнительно возбужденно и расследовано уголовное дело за использование заведомо поддельного удостоверения и незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.