В Мордовии создается региональное отделение Фонда поддержки участников СВО

Глава Мордовии Артём Здунов 17 апреля провел совещание по вопросам создания регионального отделения Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Создание фонда инициировано Президентом страны Владимиром Путиным. Фонд позволит сконцентрировать деятельность по сопровождению семей мобилизованных в одном месте на основе единого стандарта работы.

«Тема эта очень важная, - подчеркнул Глава Мордовии. - У фонда большие полномочия и большие задачи, поэтому нам необходимо в первую очередь создать мощную команду по его управлению. Второе – никого не потерять, все участники СВО и их семьи должны стоять на учете, чтобы все меры поддержки оказывались своевременно».

Социальное сопровождение семей участников специальной военной операции с сентября прошлого года взято в Мордовии на особый контроль. Работа основана на тесном межведомственном взаимодействии органов исполнительной власти, местного самоуправления и сельских поселений, партии «Единая Россия», волонтеров, различных предприятий, Мордовского республиканского отделения общественного фонда «Российский фонд мира». Это позволяет оказывать многоплановую социальную помощь.

За каждой семьей закреплен куратор из числа социальных работников и составлен паспорт, отражающий получаемые меры социальной поддержки, а также проблемные вопросы, требующие решения.

Напомним, что в Мордовии для членов семей участников СВО установлены дополнительные меры соцподдержки, в том числе в сфере образования и здравоохранения.