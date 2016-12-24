Руководитель Управления Роспотребнадзора по РМ ответит на вопросы жителей

19 апреля в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия Татьяна Харитонова ответит на вопросы граждан.

Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом https://clck.ru/34ALC6 либо во время трансляции.

Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.