«Ювелирный» мошенник обманул саранские ломбарды с фальшивыми золотыми кольцами

Сотрудники уголовного розыска саранского УМВД совместно с коллегами из Тамбовской области задержали 38-летнего жулика, втюхавшего саранским ломбардам бижутерию под видом золотых украшений. За свое мошенничество житель Пензенской области находился в розыске целый год.

В ходе дознания было установлено, что в апреле прошлого года этот персонаж вместе с двумя подельниками приехал в Саранск из соседнего региона. Гость привез собой бижутерию, с которой он направился в ломбарды, принадлежащие известной сети ювелирных магазинов. Под видом золотых украшений мужчина сдал восемь колец, выручив за них более 100 тысяч рублей.

Но в очередном ломбарде произошла осечка - работник предположил, что изделие не является драгоценным и сообщил о произошедшем в полицию. Мошенник был задержан в Саранске по горячим следам, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Но, как сообщает МВД по РМ, в ходе предварительного расследования «ювелир» стал скрываться от сотрудников полиции и был объявлен в розыск.

13 апреля мужчина был задержан на территории Тамбовской области и доставлен в Мордовию. В настоящий момент в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.