В МГУ им. Н.П. Огарева представили пилотный проект благоустройства Ботанического сада

В Точке кипения Мордовского госуниверситета сотрудники и студенты вуза, общественные активисты, жители Саранска и Луховки обсудили проект благоустройства Ботанического сада им. В.Н. Ржавитина. В представленной концепции территорию предложили разделить на три парковые зоны.

Первая часть – дендрарий, самое обширное парковое пространство. Оно будет открыто для свободного посещения. Планированием благоустройства этой территории рабочая группа университета будет заниматься в первую очередь. Здесь проектируются прогулочные дорожки, лавочки, освещение, со временем появится и экотропа.

Во второй парковой зоне сейчас располагается ценная ботаническая коллекция – здесь расположены оранжереи из постоянно цветущих растений, представлены сортовые цветы и кустарники, в том числе редкие виды. Студенты университета ведут здесь учебную и научно-исследовательскую работу. Эта часть Ботанического сада, как и первая, будет открыта для посещения, но туристический поток будет контролироваться - за вход будет взиматься небольшая плата. Сохранится возможность проведения фотосъемок, популярных у молодоженов. Также для всех желающих будут организованы экскурсии по этой части территории.

Третья парковая зона на данный момент заброшена, но в перспективе также будет благоустроена.

Одним из важных нововведений, которое вступит в силу уже в ближайшее время, станет изменение графика работы:

- с 1 мая по 1 ноября Ботанический сад будет открыт с 8:00 до 20:00 со вторника по воскресенье, без перерывов, выходных и праздничных дней. Понедельник станет санитарным днем.

- в остальное время года Ботанический сад будет работать по прежнему графику: с 9:00 до 16:00, суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.

«Благоустройство сада важно для жителей Саранска и всей республики. В связи с тем, что меняется график работы сада, у нас появятся 6 новых рабочих мест. Это администратор и 5 лаборантов, в задачи которых будут входить агротехнические работы. Также мы рассматриваем возможность трудоустройства на лето школьников подросткового возраста. Наша первостепенная задача – это сохранить и приумножить уникальную коллекцию Ботанического сада. Все инфраструктурные решения будут принимать только с учетом этого. При этом мы хотим, чтобы Ботанический сад стал удобным местом отдыха, учебы и работы для всех», – прокомментировал ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

Жители Саранска и республики могут внести свои предложения в план благоустройства Ботанического сада университета, а также принять участие в дальнейшем обсуждении проекта. Для этого свое предложение необходимо внеси в специальную форму, расположенную по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6439804484227c0df3933739/